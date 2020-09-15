Курган, 15 сентября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. В программу по газификации Курганской области на 2021−2025 годы ПАО «Газпром» выделит беспрецедентное финансирование на сумму в 13,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Реализация пятилетней программы позволит газифицировать все районные центры, в которых сейчас подача «голубого топлива» отсутствует.

Отмечается, что программа газификации Курганской области на 2021−2025 годы находится на согласовании. Её подписание планируется в сентябре-октябре 2020 года.