Киев, 15 сентября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. У президентской фракции «Слуга народа» не было консолидированной позиции по постановлению Рады относительно ситуации в Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов вечером 15 сентября заявил депутат политсилы, глава комитета Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак.

Парламентарий отметил, что накануне было заседание фракции и там решили, что у депутатов «Слуги народа» будет свободное голосование по этому постановлению.

«Каждый депутат имеет свое мнение и право его высказать… В «Слуге народа» нет консолидированной позиции по конкретно этому постановлению», — подчеркнул Бабак.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины сегодня, 15 сентября, приняла заявление о ситуации в Белоруссии, объявив президентские выборы в этой стране «нечестными» и фактически призвав Минск к проведению новых выборов. За принятие соответствующего постановления проголосовали 228 депутатов Рады при 226 необходимых, причем президентская фракция «Слуга народа» дала 151 голос.

Депутат парламента Украины Олег Волошин после голосования заявил, что глупость решения Верховной рады Украины принять постановление с резкими оценками ситуации в Белоруссии «совершенно очевидна».