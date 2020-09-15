Москва, 15 сентября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Cуммарная задолженность по заработной плате в России в августе сократилась на 342 млн рублей, или на 15,7%, и по состоянию на 1 сентября составила 1 млрд 834,7 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как уточняется, на начало сентября из общей суммы невыплаченной заработной платы 842 млн рублей (45,9%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала текущего года, 400,4 млн рублей (21,8%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 592,3 млн рублей (32,3%) — с 2018 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 сентября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций. Из них сотрудники обрабатывающих производств составляют 47%, сферы добычи полезных ископаемых — 18%, строительства — 13%, транспорта, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — по 7%.