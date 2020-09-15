Калуга, 15 сентября, 2020, 19:23 — ИА Регнум. На сцене Калужской областной филармонии 15 сентября открылся XXIII ежегодный международный фестиваль «Мир гитары». Фестиваль посвящен памяти гитариста Ивана Смирнова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете музыкального праздника.

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В рамках большой фестивальной программе выступят известные гитаристы Дмитрий Илларионов, Роман Мирошниченко, Ровшан Мамедкулиев, Павел Кухта, Михаил Смирнов, Иван Смирнов младший и другие. В течении четырёх дней, перед калужскими любителями гитарной музыки вместе с отечественными исполнителями выступят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кубы и Молдавии. С гитаристами выступит и Калужский молодёжный симфонический оркестр имени Святослава Рихтера. В Калуге помимо областной филармонии гитаристы выступят на концертной площадке в Pro Art`s с программами «Гитары СНГ. Классика-Фьюжн-Фингерстайл», «День русской гитары» и «Барокко — Классика — Фламенко».

Сегодня «Мир гитары» является наиболее масштабным фестивалем гитарной музыки на постсоветском пространстве, в Европе и одним из крупнейших в мире. С 1998 года в ежегодном музыкальном форуме принимают участие ведущие солисты и коллективы, композиторы и дирижёры из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2018 году. Калужский фестиваль «Мир гитары» включён в ТОП-200 лучших событий России и удостоен звания «Национальное событие».