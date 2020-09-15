Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. В Северной столице аннулировали торги на ремонт и реставрацию Санкт-Петербургской консерватории. Такое решение приняла комиссия регионального УФАС после жалоб на действия Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России.

Санкт-Петербургская консерватория. 1913

Жалобы на четыре закупки подала компания «ГласСтрой». Контракты в сумме стоят почти 275 млн рублей.

Антимонопольщики установили, что фактически во всех четырех закупках отсутствует актуальное техническое задание.

«Техзадание, размещенное в Единой информационной системе госзакупок, основано на распоряжении петербургского КГИОП от 2013 года. В 2019 году КГИОП своим распоряжением отменил действие этого документа. Следовательно, для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, которым является Санкт-Петербургская консерватория необходимо составить новое техзадание, что до настоящего времени не сделано», — указали в управлении ФАС.

Жалобы признаны обоснованными, а четыре закупки аннулированы. В действиях Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации установлено нарушение закона о контрактной системе (44-ФЗ).

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал «вандализмом» условия, в которых проходит многолетняя реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Реставрационные работы начались еще в 2012 году, но до сих пор не закончены.