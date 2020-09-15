Пермь, 15 сентября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. В Перми в школе №83 между матерью ученика и охранником произошел конфликт, который вылился в рукоприкладство. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, сообщают СМИ.

Rosgvard.ru Росгвардия

Инцидент произошел 14 сентября. Женщина пришла в школу встретить своего сына — первоклассника. Дежурный учитель попросил дожидаться ребенка у входа. После этого между женщиной и охранником возник конфликт. По словам пермячки, мужчина стал выгонять ее из здания, а затем и оскорблять. В результате женщина дала пощечину. В ответ мужчина ударил обидчицу по лицу и схватил за волосы. Всё это происходило на глазах школьников и их родителей, сообщает РБК-Пермь.

В охранном агентстве «Аякс», комментируя конфликт, отметили, что охранник отказался впускать женщину в здание согласно требованиям пропускного режима. На пост был вызван сотрудник школы, чтобы разрешить возникшую ситуацию. Однако женщина не согласилась с требованиями и в нецензурной форме потребовала пропустить ее, не дожидаясь сотрудника школы. Услышав отказ в очередной раз, она замахнулась рукой на охранника и ударила его по голове. Охранник был вынужден защищаться и вызвать бойцов Росгвардии с помощью тревожной кнопки, информирует портал properm.ru.

В департаменте образования Перми сообщили, что руководство образовательного учреждения провело внутреннее расследование, охранник отстранен от работы. Кроме того, с дежурного администратора взято письменное объяснение.

По данным портала 59.ru, обе стороны конфликта обратились в полицию. У женщины рассечена губа. Пермячка написала заявление о происшествии на имя директора школы, сфотографировала повреждения, связалась с адвокатом и обратилась в полицию. Охранник также обратился с жалобой в полицию. В пресс-службе сообщили о начале проверки.