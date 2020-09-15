Нижний Новгород, 15 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В I полугодии товарооборот Нижегородской области со странами Скандинавского полуострова вырос на 44,3% и составил 64,6 млн долларов, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Bernard Spragg. NZ Контейнеровоз в порту

Самый большой показатель объема продаж с января по июнь этого года зафиксирован с Норвегией. Оборот вырос в 5,5 раза, до 11,1 млн рублей. Всего около 40 предприятий Нижегородской области сотрудничают с норвежскими, шведскими и финскими компаниями в различных отраслях. Поволжье поставляет в Скандинавию пластмассы, бумагу, картон, металлы, котлы, оборудование и механические устройства.

Экспорт в Швецию в I полугодии вырос в 7,2 раза, лидеры поставок — минеральное топливо и продукты перегонки нефти.

В 2,3 раза увеличился экспорт в Норвегию: половина от общего объема пришлась на древесину.

Финляндию нижегородцы снабжают топливно-энергетическими товарами, продукцией химической промышленности, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями. С этой страной экспорт вырос на 62,3%

С 2019 года Нижегородская область работает по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого планируется увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта.