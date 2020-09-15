Саранск, 15 сентября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Мордовии полностью освоили первую партию вакцины от гриппа, которая ранее поступила в республику. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

Так, 111 тыс. прививок было сделано взрослым жителям республики, также уже вакцинированы 40 тыс. детей.

Планируется, что следующая партия вакцины поступит в регион в течение ближайших двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии планируют вакцинировать от гриппа около 60% населения республики. Всего в республику поступит около 400 тыс. доз вакцины за счёт средств федерального бюджета, что позволит вакцинировать около 50% населения, 10% получат прививки за счет региональной казны. Прививочная кампания стартовала в Мордовии в середине августа.