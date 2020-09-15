Киев, 15 сентября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призывает Австрию и других европейских «лоббистов» проекта «Северный поток — 2» посмотреть на этот вопрос «с украинского угла».

President.gov.ua Пресс-конференция Владимира Зеленского и Себастьяна Курца

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене сегодня, 15 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский признал, что у него и канцлера Австрии совсем разные взгляды на эту ситуацию.

«Я понимаю все сложности, инвестиции, компании, налоги… действительно, большую экономику, которую видят компании, занимающиеся проектом Nord Stream-2. Но при этом я понимаю, что есть серьезные вызовы, и это не только энергетическая безопасность Украины. Я считаю, что в будущем это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», — отметил глава Украины.

Напомним, что 7 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» по-прежнему актуален для России, и несмотря на «временные трудности», газопровод будет достроен.

В прошлом году Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп — единственный в мире человек, который может повлиять на строительство «Северного потока — 2» в пользу Украины.