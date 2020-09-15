Челябинск, 15 сентября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. В Челябинской области под суд отдан 54-летний гражданин, обвиняемый в убийстве, совершённом в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление (фрагмент). 1808

Преступление было совершено в одном из жилых домов Еманжелинска. По версии следствия, он вместе с другим гражданином избил его сожительницу. От ударов по туловищу и голове женщина скончалась. Труп они спрятали в погребе.

Останки обнаружили новые владельцы дома уже в 2019 году. Один из подозреваемых был задержан, не дожил до суда. По делу уже утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в областной суд.