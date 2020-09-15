Ульяновск, 15 сентября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

В ведомстве отмечают, что в регионе объявляется жёлтый уровень опасности.

«С 16 по 20 сентября в центральных районах Ульяновской области сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров, призывая избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления.

Напомним, в Ульяновской области спасатели регулярно выезжают на тушение травяных пожаров. В частности, 13 сентября зарегистрировано четыре возгорания сухой травы, 7 сентября — 14 травяных пожаров, 31 августа — три, 26 августа произошло шесть загораний сухой травы.