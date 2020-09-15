Тамбовский губернатор: поддержка избирателей «окрыляет и дисциплинирует»
Тамбов, 15 сентября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который на прошедших выборах губернатора получил 79,7% голосов, поблагодарил жителей за электоральную активность и поддержку. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
Губернатор выразил благодарность «каждому, кто не остался равнодушным и выразил свою позицию по поводу дальнейшего развития» Тамбовщины, отметив, что он ценит «доверие и поддержку каждого». Глава региона подчеркнул, что уважает «выбор каждого» вне зависимости от того, за кого был отдан голос.
По его словам, «впереди нас ждёт масштабная работа, направленная на процветание Тамбовской области, повышение качества жизни» каждого жителя. В том числе стоят «большие задачи по реализации национальных проектов, выполнению стратегических поручений» президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября прошли выборы губернатора Тамбовской области, на которых за Александра Никитина проголосовало 79,7% пришедших на избирательные участки. Явка составила 64,1%.