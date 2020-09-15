Рыбинск, Ярославская область, 15 сентября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области убиты две несовершеннолетние девочки 8 и 13 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Место преступления

Преступления совершено днем 15 сентября в микрорайоне Волжский города Рыбинска.

«В городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 годов рождения, с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области.

В прокуратуре Ярославской области уточняют, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

«Семья девочек переехала в Ярославскую область около месяца назад из Омской области. Погибших обнаружила мать, вернувшись с работы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Yarnews.net Фрагмент ориентировки

По Рыбинску распространена ориентировка на подозреваемого в совершении преступления. Мужчине 40 лет, сообщается, что он может передвигаться на велосипеде.