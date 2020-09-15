Киев, 15 сентября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Фонд госимущества Украины начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в госпредприятие «Укрспирт» и государственный концерн «Укрспирт».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

Об этом сообщил вечером 15 сентября глава фонда Дмитрий Сенниченко.

Чиновник отметил, что государственная монополия на производство спирта — больше не украинская реальность.

Сенниченко отметил, что график аукционов будет достаточно плотным — по два в неделю, а стартовая цена на спиртзаводы «справедливо определена по итогам инвентаризации».

ИА REGNUM напоминает, что в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года. 12 августа правительство Украины утвердило программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020−2023 гг.