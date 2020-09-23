Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения и на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 сентября, в день 98-летия со дня образования санитарно-эпидемиологической службы. При этом он отметил, что «наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан». Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18:39 15.09.2020 В ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров 15 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив Роспотребнадзора и ветеранов службы с 98-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы: «Сегодня, как раз 15 сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. Созданная ещё в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность её развития, её исторических традиций. И мы по праву гордимся именами Эрисмана, Семашко, Сысина, многих других учёных и врачей, которые стояли у истоков отечественной санитарно-эпидемиологической школы. Некоторых из них мы в последнее время не один раз уже вспоминали. Хочу поздравить ветеранов службы, и особые слова тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере, это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции. Так, Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, на 100-м. Добавлю, что наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан. Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку. Проводить эффективное лечение, а, значит, защищать жизнь и здоровье миллионов людей. Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд. Пожелать вам, уважаемые друзья, успехов в работе и, конечно же, здоровья, личного счастья».

18:40 15.09.2020 Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

18:41 15.09.2020 Вторую, а затем и третью волну коронавирусной инфекции следует ожидать, если в России не будет проведена массовая вакцинация, заявил директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург: «До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна». Об этом:Академик РАН Гинцбург сказал, что COVID-19 не уйдёт без массовой вакцинации

18:43 15.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 сентября, зафиксирован один летальный исход у пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Скончался мужчина 1947 года рождения из Бузулука. У пациента подтвержденная пневмония. Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончался пожилой мужчина

18:44 15.09.2020 Тест-системы на коронавирусную инфекцию. 75.ru

19:07 15.09.2020 Повторное введение вакцины от коронавируса существенно улучшает иммунную защиту организма, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Это даёт возможность создать очень стойкий, продолжительный иммунитет именно к нужному белку коронавируса, то есть белку «короны», тем самым повышая иммунный ответ, иммунную защиту вакцинируемого в четыре, пять, шесть и более раз», — сказал он в эфире Первого канала. На сегодня в России более 300 человек привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Только у 14% возникли жалобы на слабость и мышечные боли.

19:08 15.09.2020 В регионах России проходит второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения, сообщает Роспотребнадзор 15 сентября. Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении COVID-19 определяется состоянием популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Второй этап сероэпидемиологического исследования населения РФ к вирусу SARS-CoV-2 будет проходить в формате взятия материала у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы. Планируют приступить к исследованиям Ленинградская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Хабаровский край, Краснодарский край, Московская область, Приморский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Челябинская область, Белгородская область, Астраханская область, Владимирская область, Иркутская область, Красноярский край, Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Республика Крым, Саратовская область, Ставропольский край, Тульская область. Амурская, Калининградская и Мурманская области присоединятся к исследованию в октябре текущего года. Научным координатором проекта является ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.

19:39 15.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 534 положительных теста. Об этом: В Калужской области за сутки выявили 30 носителей коронавируса

20:22 15.09.2020 Медицинские работники в защитных костюмах. mos.ru

20:31 15.09.2020 Об открытии новых медицинских центров 15 сентября, построенных Минобороны, читайте в трансляции ИА REGNUM Путин оценил новые медцентры, построенные Минобороны — трансляция

20:50 15.09.2020 Белоруссия приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Читайте подробнее: Белоруссия начала клинические испытания российской вакцины от COVID-19

21:08 15.09.2020 По данным Минпросвещения РФ, в 2020 году более 815 тысяч детей из 59 регионов страны отдохнули в оздоровительных лагерях. Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта подготовили очные программы, в которых приняли участие более 1,3 млн ребят. К мероприятиям в дистанционном режиме присоединились почти 10,4 млн школьников.

21:30 15.09.2020 В Нарьян-Маре у учителей одной школы выявили COVID-19, всех учеников отправят на дистанционное обучение. Читайте подробнее: Ненецкую школу переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19

21:40 15.09.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 15 сентября выявлено 483 носителя коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте подробнее: В Вооружённых силах России за сутки 36 человек излечились от COVID-19

22:29 15.09.2020 Коронавирус в России. Иван Шилов © ИА REGNUM

22:29 15.09.2020 В Коми возобновили работу бассейны. Власти республики разрешили открыть бассейны, в том числе расположенные в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях. Читайте также: В Коми открылись бассейны

22:48 15.09.2020 Дезинфекция общественного транспорта. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:51 15.09.2020 В Республике Калмыкия вводится ряд послаблений режима самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков. Читайте также: В Калмыкии ввели ряд мер по ослаблению режима самоизоляции

23:04 15.09.2020 В Москве за последние сутки скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев увеличилось до 5016, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки скончались десять пациентов с COVID-19

01:13 16.09.2020 Увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета в условиях борьбы с заболеваемостью COVID-19 предложили в Министерстве финансов России. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Минфин России предложил увеличить акцизы на сигареты из-за COVID-19

04:53 16.09.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вакцинировался от COVID-19. Об этом: Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв привился от коронавируса

04:55 16.09.2020 Случаи заражения коронавирусом выявлены в школах Чановского, Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на эксклюзивную информацию от источника в Роспотребнадзоре. Об этом: Ещё несколько новосибирских школ отправили на карантин из-за COVID-19

05:28 16.09.2020 Власти Кемеровской области были морально готовы к тому, что сентябрь окажется наиболее тревожным периодом по выявленным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник. «Мы неоднократно говорили о том, что наиболее тревожным периодом для нас является как раз начало сентября, первые две-три недели от начала сентября, когда происходит одновременно несколько факторов. Это фактор возврата людей из отпусков. Это фактор завершения дачного сезона, когда люди возвращаются в крупные города. Это начало учебного года, безусловно, при котором растёт количество контактов между людьми, увеличивается количество пассажиров в транспорте, магазинах и так далее. Мы это прекрасно понимали, к этому были морально, скажем так, готовы. Но готовы не только морально: мы готовились и с точки зрения готовности медицинской инфраструктуры для приёма пациентов. Были развёрнуты дополнительные койки. Мы понимали, что когда-то наступит момент, когда количество заболевших у нас будет не меньше, чем у всех остальных, а по пересчёту населения — так же, как у всех остальных, а может быть, на какой-то период и больше. Поэтому ничего неожиданного не произошло», — заявил Цигельник. Читайте также: Кузбасс вступил «в определённую новую фазу» по коронавирусу — власти

05:32 16.09.2020 В Якутии за сутки из 3651 проведённого теста выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, один пациент скончался. Читайте подробнее: В Якутии скончались более 90 пациентов с коронавирусом

06:03 16.09.2020 На Камчатке за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтверждено у 4155 жителей края. Читайте также: На Камчатке растёт число выявленных носителей коронавируса

06:19 16.09.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся Благовещенск — плюс 7 новых случаев за сутки. Подробности в материале: В Приамурье большая часть носителей коронавируса болеет пневмонией

06:23 16.09.2020 В Хакасии за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 3865. Читайте также: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 30 человек

06:25 16.09.2020 В министерстве здравоохранения Кемеровской области заявили, что появляющиеся в отдельных средствах массовой информации сообщения о невыплате стимулирующих надбавок медикам не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что в регионе «продолжает осуществляться стимулирующая политика в отношении врачей, среднего и младшего медперсонала за работу с пациентами с COVID-19». Читайте подробнее: Минздрав Кузбасса опроверг информацию о задержках «коронавирусных» выплат

06:40 16.09.2020 В Хабаровске у 1066 учеников диагностировали ОРВИ. Занятия приостановлены в 120 классах в 41 школе. Об этом: В Хабаровске 120 классов закрыли на карантин по ОРВИ

07:25 16.09.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки было выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом, 98 пациентов выписаны. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Уточняется, что за это время скончались четыре пациента. Подробности в материале: Ещё четверо кузбассовцев стали жертвами коронавируса

07:28 16.09.2020 Заболевшая ковидной пневмонией жительница Челябинска возмущена состоянием больницы, в которой находится. Унитаз стоит на кирпичах, а горячей воды нет, пожаловалась горожанка представителям СМИ. В учреждении уже отреагировали на её жалобу. Что подтвердили и что опровергли? Читайте также: Заболевшая COVID-19 жительница Челябинска рассказала об «ужасах» больницы

07:34 16.09.2020 В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 82 пациента. «Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 44 года, 72 года и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе умер 401 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 44 человека, на ИВЛ — девять пациентов». Читайте подробнее: В Новосибирской области скончалисьуже более 400 пациентов с коронавирусом

07:44 16.09.2020 Этой осенью россияне готовятся к потенциально возможной второй волне пандемии, и из-за перспективы остаться работать и учиться из дома, активно интересуются покупкой компьютеров, ноутбуков и рабочих столов. Эксперты «Авито» выяснили, что покупают россияне к осени и как готовятся к потенциальной второй волне пандемии. В топе запросов «диван», «монитор» и «комбинезон». Запрос «компьютер» занял 31 строку рейтинга поиска по всей России, на 33 позиции — «ноутбук». Однако, несмотря на то, что компьютеры ищут чаще, чем ноутбуки, по продажам за последний месяц они лидируют: категория «Ноутбуки» заняла 1,3% от всех продаж по России, а «Настольные компьютеры» — 0,8%. На 30 строке поиска расположились «мониторы», а продажи в этой подкатегории составили 0,6% от продаж по стране. «Компьютерный стол» в августе вышел на 34 позицию поиска, а «компьютерное кресло» оказалось на 172 строке, при этом продажи в категории «Компьютерные столы и кресла» составили 0,8% от общих по России.

07:48 16.09.2020 Новые случаи заражения за минувшие сутки выявлены в 20 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Всего в регионе выявлено 8060 случаев заражения коронавирусом, 5945 человек выписаны, 78 пациентов скончались. Читайте подробнее: Оперштаб назвал населённые пункты Кузбасса с новыми случаями заражения

08:06 16.09.2020 В Новокузнецке началась вакцинация населения против гриппа. В эпидемическом сезоне 2020 года, осложнённом ситуацией с распространением COVID-19, горожанам доступны несколько способов поддержать иммунитет с помощью прививок, уточнили в мэрии города. Читайте также: В Новокузнецке заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа

08:12 16.09.2020 В Пермском крае из-за коронавирусного режима детская летняя оздоровительная кампания началась с 4 июля. Лагеря открывались по согласованному с Роспотребнадзором графику. В июле-августе функционировали 48 лагерей: 37 загородных, пять санаторного типа и шесть профильных. В них отдохнули более 17 тыс. детей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте подробнее: В Прикамье число детей, отдохнувших в лагерях, сократилось в семь раз

08:15 16.09.2020 В Южно-Сахалинске в школе №5 у ученика 3 Б класса лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом: На Сахалине из-за коронавируса на дистанционную учёбу ушёл ещё один класс

08:33 16.09.2020 За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 пациентов, скончался — один. Читайте подробнее: В Приморье из-за коронавируса дополнительное образование остаётся закрытым

08:42 16.09.2020 Утверждение о том, что человек, переболевший COVID-19, может выделять вирус на протяжении 90 дней, прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников: «Вчера в новостях прошла информация, что, мол, пациент, перенёсший COVID-19 и полностью выздоровевший, может быть заразен для окружающих ещё до 90 дней (!!!). Это не так, это очередная страшилка»… Читайте также: Доктор Мясников опроверг заразность переболевших COVID-19

08:42 16.09.2020 Добровольцы, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, перед вакцинацией должны следовать некоторым рекомендациям. Они перечислены в протоколе клинического исследования вакцины «Гам-Ковид-Вак-2020». Подробности в материале: Специалисты дали рекомендации участникам испытаний вакцины «Спутник V»

09:00 16.09.2020 Власти Хабаровского края заявили об очередных послаблениях режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Читайте также: В Хабаровском крае дали «зелёный свет» театрам и кинозалам

09:03 16.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 16 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (3828 пациентов, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки). Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно. Не обошлось без семи новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Подробности в материале: Жертвами коронавируса в Алтайском крае стали более 400 человек

09:11 16.09.2020 Жители Томской области в скором времени вновь смогут ходить в кинотеатры, театры и на концерты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение о возобновлении работы этих учреждений принято на заседании оперативного штаба. Читайте подробнее: В Томской области возобновят работу кинотеатры, театры и дома культуры

09:12 16.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 83 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Югре на 16 сентября зарегистрирован 20 831 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 017 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались. Читайте также: В Югре за сутки выявили 83 носителя коронавируса

09:15 16.09.2020 Носители коронавируса выявлены в двух воронежских вузах — госуниверситете и педагогическом университете. Читайте подробнее: В двух воронежских вузах нашли коронавирус

09:18 16.09.2020 На Сахалине и Курилах каждый третий родитель отказывается прививать своего ребёнка от гриппа. Подробности в материале: На Сахалине каждый третий родитель рискует жизнью своего ребёнка

09:18 16.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 16 сентября коронавирус подтвержден у 14 008 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 111 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9159 человек, за сутки — 104 пациента. Всего скончались 87 саратовцев. Читайте также: В Саратовской области число носителей коронавируса превысило 14 тысяч

09:20 16.09.2020 По данным страховой компании ERV, вероятность заболеть COVID-19 для российских туристов в Турции ничтожно мала, она составляет 0,0055%. Подробности в материале: АТОР: вероятность заболеть COVID-19 в Турции составляет 0,0055%

09:22 16.09.2020 31 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Тамбовской области за минувшие сутки, об этом сообщил 16 сентября региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Тамбовской области выявили 31 нового носителя коронавируса

09:26 16.09.2020 В Челябинской области за 15 сентября обнаружено ещё 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Среди заразившихся семеро школьников. При этом на карантин закрыт один класс. Всего с начала пандемии на Южном Урале обнаружили 15 611 носителей коронавируса. Читайте также: В Челябинской области подтверждено ещё 79 случаев COVID-19

09:30 16.09.2020 Около одной тысячи граждан Узбекистана отправятся на родину из Самарской области на специальном поезде, организованном для вывоза мигрантов из России. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, поезд с гражданами Узбекистана отправится из Самарской области 19 сентября. Об этом: Около 8,5 тыс. граждан Узбекистана уехали из Самарской области на родину

09:30 16.09.2020 164 дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развёрнуто в Воронежской области за минувшую неделю с 9 по 15 сентября, 16 сентября планируется развернуть ещё 150. Читайте подробнее: В Воронежской области разворачивают новые койки для COVID-пациентов

09:32 16.09.2020 У нескольких человек в новокузнецком хоккейном клубе «Металлург» подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на министра спорта Кемеровской области Сергея Мяуса. Команда в полном составе отправилась на карантин. Об этом: Хоккейная команда Новокузнецка ушла на карантин из-за коронавируса

09:32 16.09.2020 В Челябинской области за 15 сентября скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 умерли женщины 53 и 80 лет. А ещё две женщины, которым было 82 года и 88 лет, ушли из жизни от других заболеваний. У них были проблемы кардиологического характера. Читайте подробнее: В Челябинской области умерли ещё четыре женщины с коронавирусом

09:37 16.09.2020 В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года микрофинансовые организации (МФО) выдали займы на сумму 440 млн рублей. На фоне действовавших ограничений в условиях пандемии впервые за последние несколько лет объем выданных микрокредитов сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России. Читайте также: В условиях пандемии оренбуржцы стали реже брать микрозаймы

09:43 16.09.2020 Во Владивостоке 17 классов в 12 школах перевели на дистанционное обучение в связи с выявленными носителями коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Во Владивостоке из-за коронавируса ушли на дистанционную учебу 17 классов

09:44 16.09.2020 За минувшие сутки число выздоровевших от COVID-19 пациентов увеличилось на 1223 человека. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1223 пациента», — сказала Ракова. Читайте подробнее: В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели ещё 1223 человека

09:49 16.09.2020 Ртутные термометры пропали из аптек в Воронеже — последние поставки были летом, и с тех пор термометры в аптеки не завозили. Читайте также: Из воронежских аптек пропали ртутные термометры

09:55 16.09.2020 В Оренбурге суд первой инстанции вынес решение об административном штрафе в отношении фирмы, которая является собственником кинотеатра «Космос». Размер штрафа составил 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области. Причиной для административного наказания стало самовольное открытие учреждения культуры и старт продажи билетов в период действия ограничительных мер в рамках коронавирусного режима. Подробности в материале: В Оренбурге кинотеатр оштрафовали на 100 тыс. рублей

09:55 16.09.2020 С 11 августа на Ставрополье ежедневно фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом, а с 10 сентября этот показатель не опускается ниже 130. За 15 дней текущего месяца в регионе COVID-19 обнаружили почти у 2 тыс. человек. Читайте подробнее: На Ставрополье за полмесяца COVID-19 выявили почти у 2 тыс. человек

10:09 16.09.2020 Информацию о найденном препарате, который полностью нейтрализует коронавирус, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «В данном случае речь идет о разработке препарата для этиотропной терапии, то есть воздействующего на непосредственную причину заболевания — вирусные частицы. Данный препарат может оказаться очень перспективным. В организме человека уже существуют естественные белки, обладающие противовирусным действием, которые образуют систему интерферона и первыми встречают инфекцию…» Читайте подробнее: Возможен ли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус?

10:12 16.09.2020 COVID-статистика Костромской области: 40 заражённых, 69 выздоровевших. Подробности: https://regnum.ru/news/society/3064818.html

10:18 16.09.2020 Свыше 223 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте также: В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 223 тыс. человек

10:24 16.09.2020 Более четырех тысяч граждан Узбекистана находятся в пункте временного пребывания в Кинельском районе Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, согласно данным на 16 сентября текущего года, в пункте временного пребывания в Кинельском районе находятся 4282 гражданина Узбекистана. Подробности в материале: В Самарской области в палаточном лагере остаются более 4,2 тыс. мигрантов

10:30 16.09.2020 Проверки в метрополитене Москвы стали ежедневными. Сегодня, 16 сентбря, проверяют наличие масок и штрафуют на Люблинской ветке.

10:33 16.09.2020 Число новых случаев коронавируса в России вновь растёт. Всего, по данным Оперативного штаба, по состоянию на 16 сентбря выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах РФ.

10:36 16.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 16 сентября выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии выявили 4103 случая заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 16.09.2020 За сутки в России выявлено 5670 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Москвы. «За последние сутки в России выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5809 человек», — говорится в сообщении. Читайте также: В России выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 16.09.2020 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 16.09.2020 В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 127 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе. Вирус нашли у жителей Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Екатеринбурга (70 носителей), Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Серова. Теперь в регионе подтверждено 27 299 случаев выявления коронавируса. Читайте также: На Среднем Урале обнаружили ещё 127 носителей коронавируса

10:40 16.09.2020 В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки — 0,6%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявлено 102 случая заражения коронавирусом

10:40 16.09.2020 В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть еще 25 человек от COVID-19. Петербургская суточная смертность в очередной раз стала самой высокой в России. Об этом сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: Петербург дал 19% суточной смертности от «ковида» в России

10:40 16.09.2020 49 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Брянской области за минувшие сутки. Выздоровели 23 пациента, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области выявили 49 носителей коронавируса

10:42 16.09.2020 В Москве зафиксировано 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Москвы. Накануне в столице было зафиксировано 730 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, 16 сентября в Москве зафиксирован максимум числа заражённых с 30 июня. Об этом: В Москве выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом

10:43 16.09.2020 В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 41,4 млн. Об этом 16 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте подробнее: В России проведено свыше 41,4 млн тестов на коронавирус

10:45 16.09.2020 95 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Краснодарском крае, данные опубликованы региональным оперативным штабом 16 сентября. Подробности в материале: На Кубани за сутки выявили 95 носителей коронавируса

10:46 16.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 16 сентября провели 327 642 исследования для выявления заражений коронавирусом. Читайте подробнее: В Удмуртии провели почти 328 тыс. тестов на коронавирус

10:46 16.09.2020 За истекшие сутки 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области. Выписано 70 пациентов, сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом

10:47 16.09.2020 Несмотря на то, что в Алтайском крае продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти Барнаула решили не отменять массовые мероприятия по случаю дня рождения столицы региона. Судя по официальному сообщению, распространение инфекции организаторы праздника будут сдерживать при помощи масок. Их на некоторых площадках будут раздавать волонтеры. Читайте также: Праздник в масках проведут по случаю 290-летия Барнаула

10:47 16.09.2020 В Мокшанском, Заречном районах и в Пензе на карантин закрыты 12 классов, из них пять — перешли на дистанционное образование из-за COVID-19. Также на карантин закрыты три группы в детских садах. Подробности в материале: В Пензенской области на карантин ушли 12 классов

10:49 16.09.2020 За последние сутки 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Рязанской области, сообщили 16 сентября в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 23 человека. Об этом: В Рязанской области подтвердили 33 случая заражения коронавирусом

10:56 16.09.2020 104 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области за сутки выявили 104 носителя коронавируса

10:56 16.09.2020 Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились 5670 человек — данные Оперативного штаба.

10:56 16.09.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 39 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2 и подтвердили еще один летальный исход от COVID-19. Днем ранее сообщалось о 38 новых случаях инфекции в регионе. Читайте также: В Ленобласти коронавирусная инфекция стала причиной смерти 91 человека

10:58 16.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 сентября, выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четверо детей и 60 взрослых: 25 мужчин и 35 женщин, сообщает пресс-служба краевой администрации. Об этом: В Прикамье за сутки выявлено 64 случая заражения коронавирусом

11:00 16.09.2020 Лицам, имеющим обострение хронических болезней или высокую температуру, нельзя прививаться от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент нацпроекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев. «Так как вакцина новая, нужно обратить особое внимание на здоровье. Если вы решили вакцинироваться — сходите к вашему лечащему врачу и осмотритесь. Если у вас есть температура или обострение хронических болезней — вакцинироваться нельзя. Если у вас есть высокая аллергизация — вакцинироваться нужно осторожно и только у врача», — сказал Еделев. Об этом: Эксперт рассказал, кому не стоит прививаться от коронавируса

11:00 16.09.2020 В Туве за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом на территории семи районов, а также города Кызыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Об этом: В Туве новые носители коронавируса выявлены в семи районах

11:01 16.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 19 выявлено в Кургане, два — в Шадринске, остальные в Альменевском, Шумихинском, Кетовском, Мишкинском, Варгашинском и Сафакулевском районах. Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 30 человек

11:05 16.09.2020 В Чувашии за последние сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте подробнее: В Чувашии скончались ещё два пациента с коронавирусом

11:07 16.09.2020 В Пензенской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 98 жителей региона. По состоянию на 16 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9582 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 8323 пензенца, за сутки — 22 пациента. С момента начала наблюдения скончались 119 человек. Читайте подробнее: В Пензенской области выявили ещё 98 носителей коронавируса

11:07 16.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 сентября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфосводка представлена на сайте permkrai.ru. Двое человек скончались от COVID-19. Причиной смерти еще двух пациентов названы сопутствующие заболевания. Читайте подробнее: В Прикамье с начала пандемии скончались 385 человек с COVID-19

11:08 16.09.2020 За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 132 пациента. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В России за сутки от COVID-19 скончались 132 пациента

11:09 16.09.2020 116 носителей коронавируса выявлены на территории Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 16 сентября. Читайте также: В Воронежской области выявили 116 носителей коронавируса

11:12 16.09.2020 В Ульяновской области суточное число выздоровевших в условиях пандемии коронавируса превысило количество новых случаев заражения, составив соответственно 140 и 127. Об этом: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 140 человек

11:13 16.09.2020 В Республике Карелии за прошедшие сутки выявили 39 новых носителей коронавируса, среди которых четверо детей. При этом в регионе продолжает увеличиваться количество выздоровевших — 47 человек выписаны за сутки. Читайте подробнее: В Карелии за стуки выявили 39 новых носителей коронавируса

11:16 16.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 сентября выявили 1049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 143 433 случаев. Читайте также: Третьи сутки подряд в ПФО выявляют больше тысячи новых носителей SARS-CoV-2

11:18 16.09.2020 Заявление главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой о том, что в медицине встречались случаи пациентов, являющихся переносчиками коронавируса в течение 90 дней, является серьёзной информацией, которая напрягает в том числе и медиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Это серьёзная информация, которая напрягает всех — в том числе и врачей. Хотя есть в медицине такие ситуации — к примеру, при проказе, при туберкулёзе, при менингите. Здесь ситуация — не исключение, потому что самоцель вируса — не погубить человека, а распространиться. С точки зрения эволюционной целесообразности это эффективно: вирус не губит человека, и вирус занимает новые территории и превращается в природно-очаговую инфекцию», — сказал Жемчугов. Читайте подробнее: Врач: переносчики коронавируса с 90-дневным сроком — единичные случаи

11:20 16.09.2020 Лица, имеющие в крови антитела к коронавирусу, могут не вакцинироваться в течение как минимум года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Нужно ли вакцинироваться людям с антителами? Я считаю, что год делать вакцинацию не стоит», — сказал Жемчугов. Об этом: Врач призвал не вакцинировать людей с антителами к коронавирусу

11:20 16.09.2020 25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Тверской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 сентября. Читайте также: В Тверской области выявили ещё 25 носителей коронавируса

11:27 16.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 139 выявленных за сутки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 108 случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: Число носителей коронавируса в Нижегородской области превысило 30 тысяч

11:29 16.09.2020 По состоянию на 16 сентября заражены коронавирусом 6,9 тыс. жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 20 пациентов. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5702 человека, за сутки — 40 пациентов. Всего летальных исходов с момента начала наблюдения — 68. Подробности в материале: В Татарии за сутки коронавирус подтвержден ещё у 20 человек

11:29 16.09.2020 В Оренбургской области из-за коронавирусного режима отмечен резкий спад туристического потока на курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке. Если в сезон-2019 на уникальных озерах отдохнули 1,5 млн человек, то в 2020 году — всего 120 тысяч, сообщила корреспонденту ИА REGNUM специалист по связям с общественностью ООО «Соленые озера» Галина Баева. Читайте подробнее: Из-за пандемии поток туристов на солёные озера в Оренбуржье упал на 92%

11:34 16.09.2020 Российская вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область не раньше ноября 2020 года, заявил 16 сентября руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук изданию ПАИ. Об этом: Вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область не раньше ноября

11:35 16.09.2020 В Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 532 человек. Об этом: Ещё трое нижегородцев скончались от COVID-19

11:37 16.09.2020 После 18 суток лечения в больнице Саратовской области скончалась от COVID-19 еще одна пациентка. 74-летняя женщина стала 88-й жертвой коронавируса с начала пандемии в регионе. Подробности в материале: В Саратовской области 88 человек скончались от COVID-19

11:41 16.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября с начала пандемии исследование на коронавирус провели в отношении 832 165 жителей региона. Об этом: В Нижегородской области тесты на коронавирус сдали более 832 тыс. жителей

11:45 16.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 167 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки выявили 167 носителей коронавируса

11:47 16.09.2020 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте также: Ивановцы везут коронавирус с курортов

11:52 16.09.2020 В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Информацию о новых летальных случаях подтвердили 16 сентября 2020 года. Теперь в регионе подтверждено 537 случаев смерти от COVID-19. Традиционно в штабе не заявили, сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний. Читайте также: На Среднем Урале подтвердили ещё четыре случая смерти от COVID-19

11:53 16.09.2020 С началом учебного года в Алтайском крае увеличилась заболеваемость ОРВИ среди школьников. Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на данные регионального министерства образования, спустя две недели после начала учёбы полностью закрыта Петропавловская СОШ. Помимо этого, частично на карантин ушел 51 класс в 30 общеобразовательных учреждениях, закрыты три филиала детских садов (два — в Табунском районе, один — в Петропаловском), частично — три группы в двух детских садах. Читайте подробнее: На Алтае массово закрывают школьные классы

11:53 16.09.2020 В Свердловской области подтвердили выписку ещё 60 пациентов, которым ранее выставили диагноз «COVID-19». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По данным на 16 сентября 2020 года, всего в регионе выписаны 20 902 человека, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. В регионе продолжают лечение 68 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии (все они лежат в реанимации, из них 43 — подключены к аппаратам ИВЛ). Также в больницах лежат 416 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно. Подробности в материале: На Среднем Урале выписали ещё 60 человек, переболевших COVID-19

11:53 16.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 сентября, из больниц выписаны 142 пациента, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: Оренбуржье лидирует по числу выздоровлений от COVID-19

12:02 16.09.2020 В хабаровском хоккейном клубе «Амур» непредвиденные обстоятельства в тренерском составе — у и.о. главного тренера Павла Торгаева выявили заражения коронавирусом. Подробности в материале: И.о. главного тренера ХК «Амур» получил положительный тест на COVID-19

12:03 16.09.2020 Главврач Инфекционной клинической больницы №1 Москвы, главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина заявила, что после прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших.

12:07 16.09.2020 Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Томской области за весь период эпидемии достигло 6530. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлен ещё 51 носитель. Об этом: В Томской области подтвердили более 6,5 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

12:09 16.09.2020 В Марий Эл по состоянию на 16 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 22 случая заражения. Всего в республике с начала пандемии выявили 4549 носителей SARS-CoV-2. Читайте также: В Марий Эл второй день выявляют 22 новых случая заражения коронавирусом

12:09 16.09.2020 В администрации Екатеринбурга при участии представителей религиозных конфессий прошла конференция по противодействию пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. По мнению религиозных лидеров, нужно продолжить сотрудничество конфессий, власти и общественности в рамках профилактики COVID-19 и информационно-пропагандистской работы. «Противостоять проблеме можно, только сплотив общество и направив совместные усилия на решение актуальных проблем», — такую позицию выразили на мероприятии участники конференции, со слов пресс-службы горадминистрации. Читайте также: Религиозные лидеры Урала обсудили, как бороться с пандемией COVID-19

12:09 16.09.2020 По данным НАФИ, соблюдают рекомендованные меры профилактики коронавируса большинство компаний и предприятий в России (82%). Об этом: Большинство компаний в РФ соблюдают меры профилактики коронавируса

12:11 16.09.2020 В Саратовской области ведется подготовка койко-мест для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Так, в санатории «Октябрьское ущелье» появится реабилитационное отделение на 40 мест. Еще 140 коек для долечивающихся пациентов и больных с легким течением заболевания развернут в офтальмологической больнице. Читайте также: В Саратовской области поборовшие COVID-19 пациенты пройдут реабилитацию

12:16 16.09.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе на 16 сентября зарегистрировано 8574 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7327 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались. Читайте также: В Тюменской области выявлено за сутки 54 заражения коронавирусом

12:22 16.09.2020 В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября. Об этом: В Ростовской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

12:33 16.09.2020 На Ямале за сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них четыре случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 16 сентября зарегистрировано 14 220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 208 человек, 97 пациентов с COVID-19 скончались. Подробности в материале: На Ямале за сутки подтверждены 58 заражений коронавирусом

12:34 16.09.2020 121 человек, инфицированный коронавирусом, выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 10 187 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с ним почти 80% ранее инфицированных — 7888 человек. На учете у врачей состоят 237 человек. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом

12:35 16.09.2020 В России не наблюдается заметного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в отличие от многих европейских стран. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович 16 сентября на пресс-конференции в ТАСС. «В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение», — отметила Вуйнович. Читайте также: ВОЗ: Россия остаётся на плато по заболеваемости COVID-19

12:39 16.09.2020 Отметим, что уже три дня подряд в России растёт число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом.

12:40 16.09.2020 В Архангельской области не снижаются темпы прироста больных COVID-19. За последние сутки в регионе выявлено 83 новых случая. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки выявили 83 больных COVID-19

12:41 16.09.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 16 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 058 человек, причём 77 добавились только за последние сутки. Подробности в материале: Более 16 тысяч жители Приангарья победили SARS-CoV-2

12:49 16.09.2020 В Саратовской области ежедневно в ковидные госпитали поступают около 150 человек. За последние три месяца увеличилось в два раза число активных случаев заражения SARS-CoV-2. Количество пациентов, находящихся в стационарах, за это время возросло в 1,2 раза. Об этом: В Саратовской области число активных заражений SARS-CoV-2 выросло вдвое

12:49 16.09.2020 В Железногорске в профилактории «Звездный» зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает редакция «ТВК Красноярск» со ссылкой на медучреждение. В профилактории уточнили, что коронавирус выявлен у нескольких сотрудников, а также у руководителя медучреждения. Точное количество заразившихся не сообщается. Об этом: В красноярском профилактории выявлена вспышка коронавируса — СМИ

12:53 16.09.2020 В Ингушетии в течение последней недели ежедневно выявляют более 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая ситуация в республике отмечалась в мае 2020 года. Увеличение показателей по приросту заразившихся наблюдается с середины августа, что видно на графике, предоставленном 16 сентября в федеральном оперативном штабе. За минувшие сутки в Ингушетии подтвержден коронавирус у еще 46 граждан. Общее число носителей вируса, выявленных за все время пандемии, составило 4995 человек. Читайте подробнее: В Ингушетии суточный прирост числа COVID-пациентов достиг уровня мая

12:56 16.09.2020 Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, в Забайкальском крае вновь ухудшилось. Как сообщает сегодня, 16 сентября, оперативный штаб региона, общее количество носителей SARS-CoV-2 достигло 5374 человек, причём 52 из них добавились только за последние сутки. Ежедневный прирост увеличился почти в два раза. Читайте подробнее: Более 4500 забайкальцев победили SARS-CoV-2

12:57 16.09.2020 В Мордовии по состоянию на 16 сентября выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как и накануне. Всего в регионе с момента начала наблюдения подтвержден 5961 случай заражения коронавирусом. Об этом: В Мордовии второй день подряд выявляют по 30 носителей коронавируса

13:02 16.09.2020 Первое в осенней сессии пленарное заседание государственного Башкирии пройдет в особом формате. Об этом 16 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на председателя парламента Константина Толкачева. По его словам, это необходимо для недопущения распространения коронавируса, поскольку инфекция напоминает о себе: в парламенте выявлены зараженные коронавирусом депутаты и сотрудники секретариата. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о заражении коронавирусом депутатов госсобрания

13:09 16.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 118 245 человек. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся с начала пандемии в настоящее время борются с инфекцией 23 426 жителей округа. Читайте подробнее: В Поволжье побороли коронавирус более 118,2 тыс человек

13:16 16.09.2020 Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко порекомендовал зрителям самим позаботиться о своей безопасности при посещении театров. Зрителям, в случае необходимости, предлагается приобрести дополнительные места, если те хотят оградить себя от контактов с соседями во время спектакля. Читайте подробнее: В Петербурге зрителям предложили покупать по три билета «для безопасности»

13:16 16.09.2020 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Севастополе, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе правительства города. Подробности в материале: В Севастополе за сутки выявили 18 носителей коронавируса

13:24 16.09.2020 По состоянию на 16 сентября на карантин по коронавирусу отправлены 0,36% от общего числа групп в детских садах и 0,67% от общего числа классов в Нижегородской области. Так, на карантин отправлено 28 групп в 25 детских садах. Полностью на карантин ушли школа №6 в Выксе и школа в селе Вареж. Кроме того, карантин соблюдают 56 классов 39 школ. Читайте подробнее: Карантин по коронавирусу ввели 25 нижегородских детсадов и 41 школа

13:28 16.09.2020 В Ростовской области после коронавирусной инфекции выздоровели более 15,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области излечились от COVID-19 более 15,7 тыс. человек

13:36 16.09.2020 В Астраханской области 16 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6457 положительных тестов. Читайте также: В Астраханской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом

13:39 16.09.2020 В Астраханской области по состоянию на 16 сентября подтвержден 90-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. 27 июля скончался мужчина с двусторонней пневмонией. Читайте также: В Астраханской области скончались 90 пациентов с COVID-19

13:41 16.09.2020 В Курской области 16 сентября зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7586 положительных тестов. Об этом: В Курской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом

13:42 16.09.2020 В Омской области, по состоянию на сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Омской области за сутки выздоровели 65 пациентов с коронавирусом

13:45 16.09.2020 Один пациент с COVID-19 скончался в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфе скончался мужчина 1986 года рождения страдающий ожирением. Кроме этого у него было осложнение ДВС-синдрома. Всего в регионе умерло 32 пациента с COVID-19. Читайте также: В Башкирии скончался один пациент с COVID-19

13:45 16.09.2020 В Курской области по состоянию на 16 сентября зарегистрировано 56 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть. Читайте подробнее: В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19