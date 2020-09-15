Пушкин, Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Петербургские следователи управления СКР на транспорте начали проверку по факту гибели молодой женщины под поездом. Переходя железнодорожные пути, она слушала музыку в наушниках и не заметила приближающийся электропоезд. О начале проверки 15 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

По предварительным данным, несчастный случай произошел вечером 14 сентября у станции Детскосельская в Пушкине. Женщина переходила железнодорожные пути на 21-м километре перегона Шушары — Павловск. При этом она не увидела и не услышала приближающуюся электричку.

Несмотря на то, что машинист включил режим экстренного торможения, избежать наезда не удалось. От полученных травм 26-летняя жительница Пушкина скончалась на месте.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, — уточнили в ведомстве. — Для устранения условий, способствующих подобным трагедиям, по результатам проверки будут приняты соответствующие профилактические меры».