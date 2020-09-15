Киев, 15 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Глупость решения Верховной рады Украины принять постановление с резкими оценками ситуации в Белоруссии «совершенно очевидна», заявил в своем комментарии сегодня, 15 сентября, депутат украинского парламента Олег Волошин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

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Депутат заявил, что решение Рады глупо хотя бы потому, что об Украине и без этого не забывали в контексте происходящего у соседей. Причём, подчеркивает Волошин, не забывали лидеры, дипломаты, политики, комментаторы из стран ЕС.

«Но в каком ключе? Однозначно звучал рефрен: «не хотим повторения украинского сценария». Очевидно, что мы не смогли стать хорошим примером, но стали грозным предупреждением. И вот всеми признанный двоечник вдруг решил поучить засыпавшегося на экзамене хорошиста навыкам сдачи сессии. Глупо и смешно», — констатирует парламентарий.

Вместе с тем Волошин отметил, что постановление было принято с минимальным запасом голосов (228 за при 226 необходимых), а «слуги народа» вообще дали только 151 голос.

«Значит, не все ещё с ними потеряно», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины сегодня, 15 сентября, приняла заявление о ситуации в Белоруссии, объявив президентские выборы в этой стране «нечестными» и фактически призвав Минск к проведению новых выборов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз публично обещал, что Киев не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.