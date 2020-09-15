В Чувашии чиновники потеряли контроль за ходом ремонта в школах
Чебоксары, 15 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году «сложилась неординарная ситуация» в связи с ремонтом школ: средства выделены рекордные (1,3 млрд рублей) и не все муниципальные образования «смогли справиться с освоением». В результате к началу учебного года в трёх школах не был завершён ремонт, наиболее сложная ситуация сложилась в вурнарской школе № 1, где работы шли «шатко-валко», и «был утерян контроль за ходом строительства». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 сентября, заявил на сессии Госсовета республики глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев.
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В ходе правительственного часа министра спросили, почему с 1 сентября «не вошли в учебный процесс» три школы: в Вурнарах, Шумерле и Шемурше. Ремонт в них не был завершён до начала учебного года.
По его словам, в Шемурше из-за затянувшегося ремонта учебный год не был сорван, в настоящее время «работы завершены».
По данным министерства образования, в Чувашии в 2020 году на капитальный ремонт 153 образовательных организаций (детских, садов, школ, спортивных залов в сельских школах, детских оздоровительных лагерей) из республиканского бюджета было направлено более 1,39 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт 31 школы с износом более 50% было потрачено 521,5 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт в вурнарской школе № 1 начался во второй половине июня и должен был завершиться 30 августа, но он продолжается до сих пор. В результате начало нового учебного года было сорвано для 817 детей: младшеклассники учатся в старом здании для начальных классов, другие ученики находятся на дистанционном образовании. 1 сентября в ходе поездки в район врио главы Чувашии Олег Николаев, оценивая ситуацию как «ужас и чрезвычайное происшествие», после чего добровольно ушёл в отставку глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев.