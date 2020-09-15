Чебоксары, 15 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году «сложилась неординарная ситуация» в связи с ремонтом школ: средства выделены рекордные (1,3 млрд рублей) и не все муниципальные образования «смогли справиться с освоением». В результате к началу учебного года в трёх школах не был завершён ремонт, наиболее сложная ситуация сложилась в вурнарской школе № 1, где работы шли «шатко-валко», и «был утерян контроль за ходом строительства». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 сентября, заявил на сессии Госсовета республики глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев.

Cap.ru 1 сентября 2020 года в школе № 1 в Вурнарах

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В ходе правительственного часа министра спросили, почему с 1 сентября «не вошли в учебный процесс» три школы: в Вурнарах, Шумерле и Шемурше. Ремонт в них не был завершён до начала учебного года.

«Сложилась неординарная ситуация. Столкнулись с тем, что были и объективные причины, в том числе пандемия, когда средства были у нас «заморожены», заблокированы первоначально, и аукционы были проведены несвоевременно. Это тоже сказалось на сроках. Это первый момент.

Второй момент. К сожалению, ряд объектов, в том числе вурнарская школа, столкнулись с тем, что аукцион выиграла новосибирская компания, которая достаточно сильно понизила цену. Победитель даже не приехал в Чебоксары, дистанционно нанял субподрядчиков, которые шатко-валко начали вести работу и, к сожалению, был утерян контроль за ходом строительства. Районная администрация в рамках приёмки школ не сообщила нам о степени готовности данной школы, и министерство, к сожалению, полагало, что к 1 сентября все работы будут завершены», — сказал Сергей Яковлев.

По его словам, в Шемурше из-за затянувшегося ремонта учебный год не был сорван, в настоящее время «работы завершены».

«В Шумерле ситуация немножко другая. Там получается, что, помимо основного договора, был заключен в начале августа ещё дополнительный договор на ремонт столовой, который изначально не предполагался. В ходе ремонтных работ было обрушение стенки, и по решению следственного комитета были соответственно приостановлены все работы. Соответственно вышли за рамки положенных сроков», — пояснил министр.

По данным министерства образования, в Чувашии в 2020 году на капитальный ремонт 153 образовательных организаций (детских, садов, школ, спортивных залов в сельских школах, детских оздоровительных лагерей) из республиканского бюджета было направлено более 1,39 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт 31 школы с износом более 50% было потрачено 521,5 млн рублей.

«Впервые такая огромная сумма была выделены и не все смогли справиться с освоением данных средств», — заключил Сергей Яковлев.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт в вурнарской школе № 1 начался во второй половине июня и должен был завершиться 30 августа, но он продолжается до сих пор. В результате начало нового учебного года было сорвано для 817 детей: младшеклассники учатся в старом здании для начальных классов, другие ученики находятся на дистанционном образовании. 1 сентября в ходе поездки в район врио главы Чувашии Олег Николаев, оценивая ситуацию как «ужас и чрезвычайное происшествие», после чего добровольно ушёл в отставку глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев.