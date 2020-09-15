Ярославль, 15 сентября, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля, заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас считает, что подрядчик не справляется с ремонтом двух улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Duma.yar.ru Виктор Волончунас

Ремонт улиц Балтийская и Первая Тормозная в Ярославле ведет компания «Восток-Запад Транзит». По мнению бывшего мэра работы выполняются некачественно.

«На Балтийской наворочали, брошено. И второй момент — это Первая Тормозная. Столбы забили, и бордюр все ставят, ставят… Они не ставят, они мучают. Три калеки чего-то ходят, занимаются. Но когда-то этот участок кончат или нет?» — задается вопросом Виктор Волончунас.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

При этом в мэрии Ярославля не усматривают проблем у данного подрядчика.

«Подрядчики работают в графике. То, что работают три калеки, я, наверное, отчасти не соглашусь. Вчера был на Первой Тормозной. Подрядчики заканчивают с бортовым камнем. Объект не простой. Часть проходит в частном секторе, часть в таком месте, где дороги вообще, наверно, не было. Как застройщики в свое время строили, это отдельный вопрос. И не сегодняшнего дня. Но мы решаем эту проблему. Мы подведем дорогу до гаражей, чтобы жители могли подъезжать. Единственное, без бортового камня. Работы с асфальтобетоном они закончат 25 сентября», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

В мэрии сообщили, что техническая приемка улицы Балтийская запланирована на 18 сентября, а работы на Первой Тормозной завершатся к 30 сентября.