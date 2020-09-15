Калуга, 15 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. В калужском техникуме электронных приборов 15 сентября прошла церемония открытия высокотехнологичных мастерских по приоритетной группе специальностей «Информационно-коммуникационные технологии». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужский техникум электронных приборов пополнили современные IT-мастерские

В 2020 году техникум электронных приборов в Калуге получил грант в размере более 70 млн рублей. На эти средства была закуплена компьютерная техника, тренажеры, учебное оборудование для лабораторий и мастерских, что позволило существенно модернизировать материально-техническую базу учебного заведения. В числе приоритетных специальностей, которым будут обучать студентов в его лабораториях — «Квантовые технологии», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» и другие. Модернизированные учебные мастерские — это новая модель высокотехнологичной образовательной среды, направленная на популяризацию технического творчества и повышение престижа рабочих профессий.

«Сейчас техникум электронных приборов, пожалуй, самый популярный среди учреждений СПО. Конкурс сюда превысил даже конкурс в ведущие калужские вузы, — считает министр образования и науки области Александр Аникеев. В этом году отмечается 80-летие системы профессионального образования в нашей стране. Мы вернулись к тому времени, когда профессии, получаемые в системе СПО, востребованы и становятся популярными».

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в образовательных организациях Калужской области к 2024 году планируется создать не менее 50 мастерских, имеющих современную материально-техническую базу в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия».