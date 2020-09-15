Чебоксары, 15 сентября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета приняли досрочную отставку уполномоченного по правам человека Надежды Прокопьевой, которая проработала на посту три года. Заявление было рассмотрено сегодня, 15 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Надежда Прокопьева

Заявление о сложении полномочий по собственному желанию поступило в депутатский корпус 22 июля. Его рассмотрели на очередной сессии, приняв отставку Надежды Прокопьевой и поинтересовавшись, что бы она пожелала человеку, который сменит её в должности.

«Важно, чтобы этот человек жил проблемами граждан и хотел помочь опытом, знанием, профессионализмом. Потому что этим надо жить», — сказала республиканский омбудсмен перед сложением полномочий.

Надежда Прокопьева также сообщила, что досрочно уходит с поста «в целях продолжения лечения». Напомним, на данном посту она работает с сентября 2017 года, срок её полномочий истекает в сентябре 2022 года.