Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Петербурге начался снос гаражей ради постройки на этой земле фондохранилища Эрмитажа. Об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе Комитета по контролюза имуществом Санкт-Петербурга.

Снос гаражей в Петербурге

Комитет начал «освобождать» два земельных участка от 32-х гаражных боксов на Школьной улице, у домов №№ 37 и 39.

Здесь Эрмитаж собирается спроектировать и построить комплекс зданий производственной базы и фондохранилища.

«В ходе обследования указанной территории, проведенного сотрудниками ККИ, было установлено, что на планируемой к освобождению территории размещена часть гаражной автостоянки. Указанная территория ранее являлась предметом договора аренды с СПб ОО «Содружество Автолюбителей». Договор расторгнут в июне 2017 года, с этого времени договорными отношениями территория не обременена», — подчеркнули в Смольном.

Однако по сей день в добровольном порядке участки не освобождены: там сохранились гаражи. Месяц назад комитет провел дополнительное обследование в присутствии представителей Эрмитажа и «Содружества автолюбителей», прикрепил уведомления на гаражи о «необходимости добровольного освобождения земельных участков».

«Собственники гаражных строений проинформированы о демонтаже гаражей», — уверяют чиновники.