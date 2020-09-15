Чебоксары, 15 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета республики сегодня, 15 сентября, определились с очередным претендентом на пост уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. В отличие от рассмотрения кадрового в июне, когда голосование было безальтернативным, на этот раз на обсуждение были выдвинуты четыре кандидатуры. Депутаты по итогам рейтингового голосования большинством голосов поддержали первого заместителя министра образования Чувашии 46-летнюю Алевтину Федорову, кандидатуру которой выдвинул врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Скриншот с трансляции сессии Госсовета Чувашии. Алевтина Федорова и президиум парламента

На пост выдвинуты четыре кандидатуры. Помимо Алевтины Федоровой, на должность также претендовали 42-летняя юрист и психолог Вера Гришина, работающая педагогом дополнительного образования чебоксарской школы № 37, 40-летняя юрист Галина Фирсова, которая трудится помощником уполномоченного по правам человека в Чувашии, и 52-летний юрист Юрий Шакеев. Кандидатуру Гришиной выдвинул депутат Константин Степанов (фракция ЛДПР), Фирсовой — депутат Сергей Семенов (фракция «Справедливая Россия»), Шакеева — депутат Александр Андреев (фракция КПРФ).

Отметим, что при знакомстве с претендентами был отключен микрофон Юрию Шакееву, который от биографических воспоминаний перешёл к критике жилищного строительства в Чебоксарах — на что эмоционально отреагировали некоторые депутаты (среди которых есть строители), сочтя это «хамством и оскорблением».

В ходе рейтингового голосования депутаты поддержали Алевтину Федорову: за неё проголосовали 32 народных избранника, против были пятеро парламентариев, двое воздержались. Её кандидатура будет направлена на согласование с уполномоченным при президенте России по правам ребенка.

Алевтина Федорова в своём выступлении заявила, что проанализировала доклады уполномоченных, обращения в адрес детского омбудсмена, изучила практики в других регионах:

«Объём очень большой, все эти вопросы будут учтены».

На вопрос о том, почему она решила сменить работу, замминистра ответила, что «долгое время работала в образовательной организации»:

«Хочу непосредственно работать с семьями, детьми».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года досрочно покинула пост по собственному желанию детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина. Пост до сих пор является вакантным: в июне депутатский корпус поддержал назначение на должность Виктории Владимировой, однако затем она отозвала свою кандидатуру.