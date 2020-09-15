В Чувашии поддержали очередного кандидата на пост детского омбудсмена
Чебоксары, 15 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета республики сегодня, 15 сентября, определились с очередным претендентом на пост уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. В отличие от рассмотрения кадрового в июне, когда голосование было безальтернативным, на этот раз на обсуждение были выдвинуты четыре кандидатуры. Депутаты по итогам рейтингового голосования большинством голосов поддержали первого заместителя министра образования Чувашии 46-летнюю Алевтину Федорову, кандидатуру которой выдвинул врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На пост выдвинуты четыре кандидатуры. Помимо Алевтины Федоровой, на должность также претендовали 42-летняя юрист и психолог Вера Гришина, работающая педагогом дополнительного образования чебоксарской школы № 37, 40-летняя юрист Галина Фирсова, которая трудится помощником уполномоченного по правам человека в Чувашии, и 52-летний юрист Юрий Шакеев. Кандидатуру Гришиной выдвинул депутат Константин Степанов (фракция ЛДПР), Фирсовой — депутат Сергей Семенов (фракция «Справедливая Россия»), Шакеева — депутат Александр Андреев (фракция КПРФ).
Отметим, что при знакомстве с претендентами был отключен микрофон Юрию Шакееву, который от биографических воспоминаний перешёл к критике жилищного строительства в Чебоксарах — на что эмоционально отреагировали некоторые депутаты (среди которых есть строители), сочтя это «хамством и оскорблением».
В ходе рейтингового голосования депутаты поддержали Алевтину Федорову: за неё проголосовали 32 народных избранника, против были пятеро парламентариев, двое воздержались. Её кандидатура будет направлена на согласование с уполномоченным при президенте России по правам ребенка.
Алевтина Федорова в своём выступлении заявила, что проанализировала доклады уполномоченных, обращения в адрес детского омбудсмена, изучила практики в других регионах:
На вопрос о том, почему она решила сменить работу, замминистра ответила, что «долгое время работала в образовательной организации»:
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года досрочно покинула пост по собственному желанию детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина. Пост до сих пор является вакантным: в июне депутатский корпус поддержал назначение на должность Виктории Владимировой, однако затем она отозвала свою кандидатуру.
Справка ИА REGNUM. Алевтина Николаевна Федорова родилась 20 апреля 1974 года в Чебоксарах. Окончила Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (специальности «История» (1996), «Юриспруденция» (1998). Прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном гуманитарном университете имени А. М. Шолохова (направление «Государственное и муниципальное управление»).
С ноября 1995 года по март 2017 года работала в средней школе № 47 в Чебоксарах, где прошла путь от учителя до директора. Затем заняла пост заместителя министра образования и молодёжной политики Чувашии, в январе 2019 года повышена до должности первого заместителя министра.
С сентября 2017 года по июнь 2020 года являлась председателем республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии». Является почётным работником общего образования России.