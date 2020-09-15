Нижний Новгород, 15 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 117 176 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 142 384 человека, более 82,29% уже выздоровели. В настоящее время борются с инфекцией 25 208 жителей Поволжья.

За сутки число новых выявленных носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 1012 новых случаев заражения коронавирусом, а выписан в округе 951 человек.

В течение последних 24 часов самое значительное число выписанных зарегистрировано в Оренбургской области — 133 человека, в Саратовской области — 130, в Ульяновской области — 108, в Самарской области — 92, в Нижегородской области — 87, в Башкирии — 72, в Кировской области — 59, в Удмуртии — 57, в Мордовии — 48, в Пермском крае — 42, в Чувашии — 38, в Пензенской области — 35, в Татарии — 18, в Марий Эл — 12.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 15 сентября в России подтверждено 1 073 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5529 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,25%. Полностью выздоровели 884 305 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,25%.