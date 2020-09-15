Калуга, 15 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Калужской области сохраняется тенденция снижения уровня рождаемости, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Демография

Участники заседания проанализировали реализацию национального проекта «Демография». Несмотря на демографический спад, прогноз целевых показателей рождаемости по региону в 2020 году положительный, и результаты будут на уровне или немного выше 2019 года. На повышение рождаемости направлены дополнительные меры государственной поддержки семей. В области увеличен областной материнский капитал при рождении третьего и последующих детей — с 50 до 100 тысяч рублей. Также в два раза увеличилась единовременная выплата на второго ребёнка — до 50 тысяч рублей. С начала 2020 года финансовую поддержку получили свыше 16 тысяч калужских семей. Кроме того, за январь-август в регионе по направлениям было проведено около 270 процедур экстракорпорального оплодотворения — ЭКО.

По мнению калужских экспертов, среди причин снижения рождаемости в области — то, что большая часть рожениц — это представительницы малочисленных поколений 90-х годов. Также в регионе количество браков уменьшается, а разводов становиться больше. В этой ситуации попытки местных властей с помощью пропаганды ЭКО уберечь регион от сползания в демографическую яму нередко становятся тщетными.