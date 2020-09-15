Берлин, 15 сентября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В сети появился первый тизер водородного грузового автомобиля компании Mercedes-Benz. Изображение авто размещено на странице главы отдела дизайна компании Годена Вагенера в социальной сети Instagram.

Gorden.Wagener / Instagram Тизер водородного грузовика Mercedes-Benz

На тизере представлен силуэт будущего грузового автомобиля со сдвоенными задними колёсами. Судя по изображению машины, водород будет размещаться в средней части автомобиля в специальной ёмкости.

По словам главного дизайнера компании, концепт водородного грузовика демонстрирует современные технологии, а также новый дизайн, который называется Sensual Purity.

Также Вагенер анонсировал дебют будущего концепта, который состоится 16 сентября 2020 года на канале Daimler Truck в YouTube. Вероятно, что тогда же будут известны подробности о новинке.

Напомним, в начале сентября дилеры немецкой компании Mercedes-Benz в КНР приступили к продажам модели G-Class с двухлитровым мотором производительностью 258 л. с.

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