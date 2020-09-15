Ярославль, 15 сентября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Три из четырех трибун стадиона «Шинник» в Ярославле находятся в аварийном или в предаварийном состоянии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление физкультуры и спорта мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Западная трибуна стадиона

Вопрос рассматривался бюджетной комиссией муниципалитета Ярославля. Депутаты поинтересовались, зачем на обследование трибун стадиона «Шинник» был потрачен 1 миллион 330 тысяч рублей. Оказалось, что стадион, на котором проходят матчи Футбольной национальной лиги, на три четверти требует ремонта.

«Восточная трибуна находится в аварийном состоянии. Южная трибуна не аварийная, но тоже в плачевном состоянии. Западная трибуна находится в предаварийном состоянии. Деньги был выделены на обследование, 1 июня оно было закончено», — заявил представитель управления по физкультуре и спорту мэрии Ярославля.

Финансирование самого клуба также остается бюджетным. В проекте изменений в бюджет Ярославля клубу предлагается выделить еще 8 миллионов рублей на содержание стадиона и 14,5 миллиона — некоммерческому партнерству ФК «Шинник» на содержание самой команды. Деньги пришли из областного бюджета. Депутаты попытались посчитать.

City-yaroslavl.ru Поле стадиона «Шинник»

«Мы планировали и договаривались, когда была встреча с представителями «Шинника», что это в районе 30 миллионов рублей. На сегодняшний день мы 26,5 миллиона рублей направили. И плюс там миллион 49 тысяч софинансирование. И миллион 330 на обследование трибун», — перечислил депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин.

Бюджетная комиссия в итоге проголосовала за принятие поправок в бюджет областного центра, теперь вопрос денег для футболистов и других поправок будет вынесен на пленарное заседание муниципалитета.