Москва, 15 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий муниципалитетам новые виды заимствования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В настоящее время Бюджетным кодексом установлен порядок предоставления «вертикальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями.

Законопроектом в дополнение к указанным случаям предусматривается возможность предоставления в 2020 году «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями аналогичного вида, расположенными на территории одного субъекта РФ. Согласно законопроекту, такие бюджетные кредиты предоставляются на срок до трех лет.

Также законопроектом предусмотрено, что предоставление, использование и возврат муниципальным образованием бюджетных кредитов устанавливаются законом региона, в состав которого входит муниципальное образование, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете, из бюджета которого предоставляется кредит.

Предполагается, что такие кредиты могут быть получены и в течение 2021 года — соответствующая поправка будет подготовлена ко второму чтению.