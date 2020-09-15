Нижний Новгород, 15 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 сентября выявили 1012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 142 384 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Minzdravkk.ru Результаты компьютерной томографии

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Так, в Нижегородской области выявили 139 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 128, в Самарской области — 122, в Саратовской области — 109, в Оренбургской области — 100, в Пензенской области — 95, в Удмуртии — 65, в Кировской области — 63, в Пермском крае — 61, в Мордовии — 30, Башкирии — 31, в Чувашии — 25, в Татарии и Марий Эл — по 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 29 943 случая, в Саратовской области — 13 897, в Ульяновской области — 13 661, в Оренбургской области — 11 328, в Самарской области — 10 066, в Пензенской области — 9484, в Пермском крае — 8746, в Башкирии — 8254, в Чувашии — 8194, в Кировской области — 7512, в Татарии — 6880, в Мордовии — 5931, в Марий Эл — 4527, в Удмуртии — 3961.

Полностью выздоровели 117 176 жителей округа, за последние сутки выписан 951 человек. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 25 208 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1739 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев. Накануне число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября в России подтверждено 1 073 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5529 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,25%. Полностью выздоровели 884 305 жителей России, за сутки выписаны 5605 человек. Таким образом, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 189 544 человека. 18 785 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 150 — за последние сутки.