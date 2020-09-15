Москва, 15 сентября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий призывников от уплаты госпошлины за получение водительского удостоверения ряда категорий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Призывники

Пошлину не надо будет платить за получение национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) гражданам, прошедшим подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата, на основании удостоверений (свидетельств), подтверждающих получение гражданами соответствующей военно-учетной специальности и выдаваемых военными экзаменационными комиссиями в порядке, установленном Минобороны.

Также от пошлины освобождаются призывники за выдачу национального водительского удостоверения категории «D» и подкатегории «D1».

В первом случае максимальный размер пошлины составляет 3 тыс. рублей, а во втором — 2 тыс. рублей.