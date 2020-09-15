Москва, 15 сентября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. На российском рынке труда присутствует более 0,7 млн иностранцев, которые живут в России постоянно, считает профессор кафедры статистики РТУ МИРЭА Татьяна Бурцева. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ, согласно которым численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«На российском рынке труда присутствует более 0,7 млн иностранцев, которые живут в России постоянно. По оценкам МВД, не менее 2 млн иностранных граждан трудятся нелегально. Однако в 2020 году из-за карантинных мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции, работу потерял каждый второй трудовой мигрант. Поэтому существенного влияния трудовая миграция не окажет на рост численности занятого населения», — сказала Бурцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бурцева заявила, что власти РФ должны увеличивать предложение рабочих мест с дистанционной и неполной занятостью.