Брянск, 15 сентября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Подал в отставку председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Заявление о добровольном сложении полномочий он сделал 15 сентября на заседании Совета регионального парламента, сообщает пресс-служба облдумы.

(сс) Олег Р. Вязьмитин Здание Брянской областной Думы

Вопрос об отставке председателя включён в повестку дня внеочередного заседания областной думы, которое назначено на 18 сентября.

Владимир Попков возглавлял парламент с 30 сентября 2014 года.