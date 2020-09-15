Калининград, 15 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Светлогорске Калининградской области проходит полуфинал региональный «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 80 конкурсантов из 29 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Грант Бабасян

В церемонии открытия полуфинала «Балтика» принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также к участникам обратились с приветствием президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия-страна возможностей» Антон Сериков и телеведущий Джон Уоррен.

Президент ОСИГ Грант Бабасян, возглавляющий подгруппу рабочей группы Госсовета РФ по развитию внутреннего туризма рассказал журналистам о первом рабочем заседании подгруппы, прошедшем 11 сентября.

«Мы обсудили четыре основных направления и задачи, стоящие перед отраслью. Это развитие туристской инфраструктуры, детский туризм, кадровое обеспечение и образование, и все, что связано с изменением законодательства и нормативных актов в части внутреннего туризма. Я считаю, что это четыре важнейших темы, которые как раз и дадут возможность развиваться российским регионам, внутреннему туризму сегодня и завтра. И, если говорить о работе подгруппы, то там есть в том числе и участники конкурса «Мастера гостеприимства», которые очень активно принимают участие в работе по инфраструктурным улучшениям в регионах, создают и защищают свои проекты», — отметил он.

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«И у конкурса, и у подгруппы есть общая задача — развитие внутреннего, именно регионального туризма. А значит, необходимо формулировать те задачи, решение которых даст возможность, например, жителям регионов начать ездить в соседние регионы. Потенциал этой задачи огромен — например, когда смотришь на Северо-Западный федеральный округ, то понимаешь, что каждый из регионов может жить на туризме «соседей» не один сезон. При этом, как уже было сказано, есть множество туристических объектов, домов отдыха, баз, которые надо приводить в порядок, модернизировать. И задача подгруппы — разрабатывать предложения, которые помогут быстро развиваться четырем названым направлениям. И кейсы «Мастеров гостеприимства» здесь имеют очень большое значение, тем более, что у нас есть отдельный трек региональных проектов. И губернаторы смогут выбрать из этого пула региональных кейсов отдельные проекты, которые смогут реализовать в конкретных регионах, надеюсь, и в Калининградской области в том числе», — подчеркнул грант Бабасян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время конкурсных испытаний полуфинала — 15 и 16 сентября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Балтика», стал «Янтарь-Холл» в Светлогорске.

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