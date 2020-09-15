Минск, 15 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. По итогам сфальсифицированных выборов в Белоруссии у Евросоюза нет оснований считать Александра Лукашенко её легитимным президентом. Об этом 15 сентября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Выступая на сессии в Европарламенте, Боррель сделал вызвавшую смех оговорку, перепутав Белоруссию с Украиной. Поправившись, он осудил репрессии официального Минска и призвал его к диалогу с белорусской оппозицией.

Боррель предложил использовать для урегулирования белорусского кризиса возможности ОБСЕ. По мнению ЕС, лучшим вариантом стали бы новые президентские выборы.

Он сообщил также, что официальный Минск не идёт на контакт с Евросоюзом, который готовит пакет санкций. Их принятие запланировано до 25 сентября.

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Минские комментаторы уже называют их «антибелорусскими». По предварительной информации, в «чёрные списки» ЕС включено около 20 белорусских чиновников, ответственных (по мнению ЕС и белорусской оппозиции) за фальсификацию президентских выборов 2020 года и жестокие массовые репрессии.

Глава внешнеполитической службы ЕС сообщил также, что Брюссель оценивает сферы двустороннего сотрудничества и совместные с Белоруссией проекты, которые будут сокращены или прекращены.

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