Москва, 15 сентября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от избирательных участков в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования в здании школы

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"Давайте уберем из школ наши избирательные участки, у нас страна большая, мы можем найти адекватные места, тем более сейчас, уже видите, где-то и палатки у подъездов домов», — предложил Миронов.

Депутатам фракции представляется, что неправильно заставлять учителей участвовать в организации выборов, тем более на фоне коронавируса.