Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Руководство Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана обвинило петербургских общественников в нагнетании истерии вокруг сноса исторического Дома Басевича, на месте которого планируют построить апартаменты для артистов театра. В ответ петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) назвало это заявление полным «ложной информации». Сам Борис Эйфман в дальнейшем эту ситуацию комментировать отказался.

Citywalls.ru Дом Басевича (фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга)

Камнем преткновения стал Дом Басевича — историческое здание 1912 года постройки на Большой Пушкарской, 7, в центре Петербурга, на месте которого после сноса собираются построить многоэтажные апартаменты для Академии танца Бориса Эйфмана. Местные жители и градозащитники в целом несколько лет борются за сохранение здания.

В распространенном заявлении Академии танца указано, что «на протяжении всего 2020 года группой городских активистов при участии отдельных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга ведется целенаправленная кампания» против самой академии и ее основателя — народного артиста России Бориса Эйфмана, причем распространяемые в сети сведения «порочат честь и достоинство всемирно известного хореографа и возглавляемых им организаций».

Академия указывает, что труппа Эйфмана на протяжении всей 43-летней истории не имеет собственного театрального дома: коллектив выступает в родном городе на арендуемых площадках, а Дворец танца появится только через несколько лет. Сейчас в Театре балета трудятся 75 человек, и их уже негде поселить, так как большинство — иногородние, а в штате Дворца танца будет 500 сотрудников. Жить они могли бы на Большой Пушкарской, считают в академии Эйфмана, ведь в «Петербурге нет достаточного количества высококвалифицированных специалистов». «Таким образом, планируемое общежитие — не коммерческий, а социальный проект, направленный на развитие культурного потенциала города», — подчеркнули в академии.

Там также указали, что служебное жилье есть у всех ведущих музыкальных театров северной столицы. «Однако объектом травли становятся не они, а именно Борис Эйфман <…>. В откровенно клеветнических публикациях и заявлениях хореограф называется, среди прочего, поджигателем домов, разрушителем исторического центра города и основателем сомнительной «бизнес-империи». И это — лишь некоторая часть той грязи, которая продолжает литься на Бориса Эйфмана. Основными приемами недобросовестных авторов и активистов стали ложь и искажение фактов. В частности, о принятом в августе текущего года плане реконструкции здания по адресу: ул. Большая Пушкарская, д. 7 отдельные новостные ресурсы писали как об одобренном «сносе исторического дома», — говорится в заявлении.

Заметим, действительно, Дом Басевича неоднократно горел на протяжении последних лет. Градозащитники и местные жители полагают, что здание могли поджигать для того, чтобы довести его до абсолютно аварийного состояния, не подлежащего восстановлению.

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«Необходимо напомнить: на протяжении многих лет указанный объект ветшал и разрушался, угрожая жизни и здоровью петербуржцев и служа излюбленным местом обитания асоциальных элементов. И все это время «неравнодушная общественность» не проявляла почти никакого интереса к судьбе дома. Волна истерии поднялась именно тогда, когда была завершена длительная подготовка к работам, призванным вдохнуть новую жизнь в почти утраченное строение», — добавляют в академии.

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Согласно проекту, утверждает руководство учреждения, планируется сохранить лицевой флигель первых пяти этажей, а также воссоздать «аварийный 6-й этаж и мансарду», конфигурацию дворовых корпусов. Авторы заявления также недоумевают, что «бесспорные заслуги Бориса Эйфмана в сфере сохранения архитектурного наследия города демонстративно игнорируются участниками кампании против Театра и Академии». В пример приводятся особняк Ю. К. Добберт и бывшая канатная фабрика Гота.

Строительство не начато до сих пор, как полагают в академии, «из-за действий группы активистов», которая устраивает митинги, «распространяет ложную информацию в СМИ, пишет во все инстанции, что у балетной школы достаточно места, а интернат и общежитие нужны не городу, но лично Борису Эйфману», однако академия никаких платных услуг не оказывает.

«У активистов свои цели и особые представления о морали. В День знаний эти люди устроили пикеты у входа в Академию. Они испортили праздник первоклассникам (которые несколько лет готовились к поступлению и прошли три тура экзаменов) и затем горделиво выставляли в социальных сетях фотографии собственного «подвига», — возмутились в академии.

Петербургское отделение ВООПИиК сочло необходимыми отреагировать на это заявление. По мнению защитников Дома Басевича, оно было приурочено к 16 сентября — дате общественного обсуждения проекта.

«Заявление» распространяет такое количество абсолютно ложной информации о ситуации с [Домом Басевича], что необходимо дать объективную информацию об основных реальных фактах, чтобы не вводить в заблуждение горожан», — считают в градозащитники.

Так, общественная кампания в защиту от сноса Дома Басевича направлена не против творческих и образовательных интересов театра и академии, а на сохранение исторического здания и комфортной среды для горожан, указывают в ВООПИиК.

«С самого начала лично к Борису Яковлевичу Эйфману обращались с предложением о диалоге известные петербуржцы: и Александр Николаевич Сокуров, и Михаил Исаевич Мильчик, но все предложения были им отклонены. Администрация Академии танца предпочла начать борьбу с «общественностью», — пишут представители петербургского отделения ВООПИиК.

Кроме того, одобренная рабочей группой КГИОП концепция предусматривает для строительства нового здания Академии снос всех пяти дворовых корпусов и снос половины лицевого корпуса Дома Басевича, сохранить же предлагается лишь половину лицевого корпуса до средней стены. в связи с чем ВООПИиК считает недопустимым называть «ложью» и «искажением фактов» сообщения СМИ о сносе исторического здания.

«При этом даже этот результат стал возможен только в результате активной борьбы за сохранение дома, при четвёртой подаче документации в КГИОП, тогда как при первой подаче предлагалось демонтировать исторический комплекс полностью», — указывают общественники.

Они также не согласны с администрацией Театра балета, что «здание поражено ядовитой плесенью и по сути представляет собой руины». По заказу ВООПИК в 2020 году независимое техническое обследование здания показало, что большинство конструкций, намеченных к сносу, не аварийное, а здание может быть сохранено.

«Запрет на снос исторических зданий в центре Санкт-Петербурга не чья-то прихоть, а требование закона. Допускается разборка лишь «отдельных аварийных конструкций». Очевидно поэтому в комплекте документации, выполненной по заказу Академии танца, появилось обследование, где во всех шести корпусах изумительным образом не обнаружено ни одной неаварийной конструкции», — пишут представители ВООПИиК.

Им также кажется, что «конституционные права граждан вообще вызывают неприкрытое раздражение» у авторов упомянутого заявления, так как три одиночных пикетчика 1 сентября возле Академии танца, «оказывается, портили праздник первоклассникам». «Администрации Академии следовало бы задуматься, скольким тысячам петербуржцев портит жизнь проталкиваемый проект сноса Дома Басевича», — считают в обществе охраны памятников.

Они подчеркивают, что большинство петербуржцев, выступающих за сохранение Дома Басевича и зелёной зоны, не знакомы между собой, а их кампания отражает реальное возмущение горожан уничтожением исторического наследия.

ВООПИиК предлагает реконструировать историческое здание без сноса, сохранить сквер на Большой Пушкарской, 9, если Академия не сможет воспользоваться восстановленной постройкой, то могла бы получить от города другой участок, вернув историческое здание, например, в программу «Молодежи — доступное жильё», где уже был почти готов проект его капитального ремонта и сохранения.

«Интересы развития петербургского балета несомненны, но необходимость сохранения исторического Петербурга, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, ещё более бесспорна», — подчеркивает петербургское отделение ВООПИК и призывает администрацию Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана «к взаимоуважительному диалогу, корректности в распространении информации, вниманию к другой точке зрения».

Добавим, общественное обсуждение проекта пройдет 16 сентября в 18:00 в администрации Петроградского района.