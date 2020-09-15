Москва, 15 сентября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Развивать надо не только туристические возможности в глубинке, ноисаму глубинку, сейчас еекрасота зачастуюзапущена и заброшена, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 сентября, комментируя сообщения о росте внутреннего туристического потока в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поселение в Белом озере

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка» сообщила, что в 2020 году значительно возрос туристический поток на целом ряде внутренних направлений. Наиболее заметный рост зафиксирован в Петрозаводске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре и Владимире.

«Цифры, свидетельствующие о росте интереса граждан России к туристическим поездкам по своей стране, радуют и обнадёживают. Дело тут не только в том, что их деньги будут оставаться на родине, будут поддерживать предпринимательские инициативы сограждан, будут способствовать развитию внутренней туриндустрии. Развивать надо не только туризм, не только туристические возможности в глубинке, но — саму глубинку, саму исконную Россию.

Россия прекрасна во всех своих уголках — на севере, юге, западе и востоке. Сейчас не везде и не сразу увидишь эту красоту: глубинка запущена, заброшена, во многих местах погибает. Её надо спасать.

Поэтому очень хотелось бы, чтобы возросший поток наших соотечественников, путешествующих по стране, вызвал бы ощутимый поток людей, желающих поселиться в малых городах и в сельской местности. Это уже происходит. Очень хотелось бы, чтобы рост внутреннего туризма давал именно такой результат. Для этого, конечно, турпоездки не должны осуществляться «наскоком», на один-два дня, это должно быть относительно продолжительное пребывание, позволяющее «распробовать» и усвоить всю красоту нашей родной земли.