Краснодар, 15 сентября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Родители десятимесячной девочки предстанут перед судом в Сочи. Об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону. Отец девочки, ставший фигурантом дела после появления в сети ролика, где он жонглировал грудным ребёнком, и его супруга обвиняются в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока в СИЗО

Видеозапись, на которой мужчина размахивал грудным ребёнком, держа его за ноги и за руки, попало в сеть 15 августа. После этого было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 35-летний мужчина и его 27-летняя супруга вместе с десятимесячной дочерью с 30 июня проживали в городе Сочи, а также на территории Ажекского экопарка.

«Родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, обвиняемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. Кроме того, мужчина приобрел и хранил при себе наркотическое вещество в значительном размере, которое употреблял совместно с обвиняемой», — сообщили в СК.

Ребёнок был изъят из семьи, решается вопрос о полном лишении их родительских прав. Девочка находится на попечении родственников. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.