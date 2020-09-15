Барнаул, 15 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Обнадёживающие данные обнародовал сегодня, 15 сентября, оперативный штаб региона со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За неделю с 9 по 15 сентября общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 11 тыс. человек. По этому показателю регион остался в числе 15 регионов России с самой большой долей пациентов, которые победили инфекцию.

COVID2019_altairegion Сибирь. Выздоровевшие от COVID-19

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На 15 сентября в крае здоровы 11 328 (90%) из 12 651 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Число пациентов, которые справились с коронавирусом, по итогам прошедшей недели увеличилось на 374 (90%). За предыдущие семь дней показатель увеличился на 1%, неделей ранее — также увеличение на 1%. По итогам недели край остается на второй строчке среди регионов СФО с наибольшими показателями, разделив ее с Новосибирской областью.

Наибольшее число людей за прошедшую неделю выписано 12 сентября — 86 человек, наименьшее — 14 сентября (11 человек). Доля выздоровевших выше, чем в Алтайском крае, по-прежнему только в Туве — 91%. Третье место в СФО делят Хакасия — 86% и Омская область — 86%.

Наименьшая доля выздоровевших среди регионов Сибири все еще в Кемеровской области — 76%, Красноярском крае — 78% и Иркутской области — 80%. В целом по Сибири количество вылечившихся пациентов перешагнуло порог в 80 000 человек и составляет 82 628 (83%) выздоровевших пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 15 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (3797 пациентов, +43 пациента за последние сутки).