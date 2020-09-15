Онлайн: Выборы в регионах 2020: конкуренция и особенности результатов
Москва, 15 сентября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит двадцать седьмое заседание экспертного клуба «Регион».
Иван Шилов ИА REGNUM
«Региональные выборы — 2020: уровень конкуренции и особенности результатов»
Тема заседания: «Региональные выборы — 2020: уровень конкуренции и особенности результатов».
Вопросы для обсуждения:
- Партии на выборах. Стратегия и тактика основных игроков.
- Уровень конкуренции на губернаторских выборах, выборах в законодательные собрания, важнейших муниципальных выборах.
- Наиболее конкурентные кампании. Факторы, обусловившие рост конкуренции.
- Политические технологии на выборах-2020.
- Политическое прогнозирование на выборах-2020. Дискуссия о вторых турах.
- Доминирование «Единой России», «большая тройка» и «новые» партии: как кампания-2020 повлияет на думские выборы.
В заседании принимают участие:
Приглашаем присоединиться к просмотру.