Москва, 15 сентября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит двадцать седьмое заседание экспертного клуба «Регион».

Иван Шилов ИА REGNUM
«Региональные выборы — 2020: уровень конкуренции и особенности результатов»

Тема заседания: «Региональные выборы — 2020: уровень конкуренции и особенности результатов».

Вопросы для обсуждения:

  1. Партии на выборах. Стратегия и тактика основных игроков.
  2. Уровень конкуренции на губернаторских выборах, выборах в законодательные собрания, важнейших муниципальных выборах.
  3. Наиболее конкурентные кампании. Факторы, обусловившие рост конкуренции.
  4. Политические технологии на выборах-2020.
  5. Политическое прогнозирование на выборах-2020. Дискуссия о вторых турах.
  6. Доминирование «Единой России», «большая тройка» и «новые» партии: как кампания-2020 повлияет на думские выборы.

В заседании принимают участие:

Приглашаем присоединиться к просмотру.