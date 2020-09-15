Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Врачи акушерского отделения клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Санкт-Петербурга с начала пандемии приняли 255 родов, из них 76 у женщин, которые были госпитализированы с самыми тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе медучреждения, продолжающего лечить больных с COVID-19. Однако это отделение временно закрывается.

Пресс-служба больницы им. Боткина Акушерское отделение инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге закрылось на проветривание

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С апреля 2020 года в акушерском отделении больницы было принято 255 родов, из них 76 у пациенток с коронавирусной инфекцией. Операция «кесарево сечение» проводилась 38 пациенткам. На искусственной вентиляции легких за весь период находилось девять женщин.

«Всего в больнице Боткина на Пискаревском проспекте пролечено 650 беременных и родильниц», — уточнили в стационаре.

Однако с сегодняшнего дня и до 15 часов 8 октября акушерское отделение закрывается на проветривание.

«На период проветривания госпитализация пациентов с инфекционными заболеваниями будет проходить в другие стационары города», — пояснили в больнице им. Боткина.