Иркутск, 15 сентября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Проливные дожди уже начали подтапливать дома в Иркутске. Как сообщает телеграм-канал nia_baikal, из-за того, что в Правобережной части областного центра частично подтоплено 19 улиц, а на Левом берегу локальные подтопления зафиксированы в поселках Боково и Селиваниха, введен режим повышенной готовности.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

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Заммэра Иркутска Марина Цыренова: «В работах по устранению последствий обильных дождей задействовано более ста человек и 20 единиц техники «ИркутскАвтодора», «Водоканала» и «Горзеленхоза». Привлечены специалисты аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город». Работы будут вести в круглосуточном режиме».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные дожди повлекли за собой повышение уровня воды на реке Ушаковка в черте Иркутска до критических отметок в 210−240 см.

В группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор» в Правобережном округе, а также улица Вилюйская в Октябрьском округе. Начато возведение временной дамбы из мешков с песком и временных пунктов пребывания для потенциальных пострадавших.