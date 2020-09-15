Киев, 15 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов «Книгарня Є» (на рынке с 2007 года) объявила, что отказывается от идеи поддержки исключительно украиноязычных изданий и «вынуждена» расширять ассортимент книг на русском языке, учитывая рыночные реалии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Соответствующее заявление обнародовано 15 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении говорится, что сеть более не может игнорировать ситуацию, которая складывается на книжном рынке Украины:

«50−70% в обороте крупных книготорговых структур составляет «русская» книга — как импортируемая, так и изданная на Украине… Главной причиной продвижения ритейлом «русской книги» являются привлекательные условия, а именно — большая маржа. Возможность создавать привлекательные условия определяется в первую очередь преимуществами в себестоимости русскоязычного продукта по сравнению с украинским — меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр. Также российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта на Украине», — говорится в заявлении.

Представители сети отмечают, что им не нравится «это положение вещей», но они «вынуждены учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы». Также подчеркивается, что критическим образом изменить ситуацию на рынке может только соответствующая государственная политика.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно последним соцопросам, 64,5% граждан Украины считают, что единственным государственным языком в стране должен быть украинский язык, 18% опрошенных считают, что русский язык можно сделать официальным языком в отдельных регионах страны, 15,2% выступают за равноправие двух языков.

При этом власти страны — как при президенте Порошенко, так и сейчас при президенте Зеленском — проводят политику, направленную на максимальное выдавливание русского языка из обращения.