Москва, 15 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова возбудили уголовное дело. Об этом 15 сентября сообщается в Telegram-канале Baza.

(сс) Steindy Роман Широков

Отмечается, на Широкова заведено дело по статье 115 УК РФ: «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Широкову грозят исправительные работы. Не исключено также, что его могут приговорить к заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Широков во время матча любительских команд напал на арбитра Никиту Данченкова и разбил ему лицо.

После этого арбитр подал заявление в полицию. Адвокат Данченкова считает, что нападение должно расцениваться как покушение на убийство.