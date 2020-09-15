Москва, 15 сентября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит генерального прокурора Игоря Краснова признать водительские права актера Михаила Ефремова недействительными.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов в зале суда

В связи с тем, что судебный процесс по делу актера Михаила Ефремова закончен, и ему вынесен приговор, в том числе лишение права управления ТС сроком на три года, Лысаков просит провести проверку всех обстоятельств получения им и возможной замены водительского удостоверения. Учитывая его зависимость от алкоголя, а также употребление наркотиков, что подтверждено материалами дела, он не имеет права по медицинским показаниям управлять ТС, отметил парламентарий в ТГ-канале.

«Прошу провести тщательную всестороннюю проверку данной информации и направить в суд иск о признании недействительным водительского удостоверения Михаила Ефремова», — говорится в обращении на имя Краснова.