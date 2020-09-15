Москва, 15 сентября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день Роспотребнадзор считает, что человек, переболевший COVID-19, может выделять инфекцию в течение 48 дней, однако в мире этот срок наблюдался до трёх месяцев. Об этом в ходе заседания президиума РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — сказала Попова.

По её словам, патогенез развития COVID-19 ещё не изучен в достаточной степени: «Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровень иммунитета, определяющий защиту».