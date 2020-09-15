Ярославль, 15 сентября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. На устранение проблемы ржавой воды в квартирах жителей Ярославля требуется 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на участников общегородского совещания в мэрии города.

Vk.com/ ЕДДС Ярославля Вода в квартире ярославца

Для Ярославля постоянной является ситуация, когда после летних ремонтных работ из кранов течет горячая вода вместе со ржавчиной. Жалобы поступают из всех районов города.

«В Общероссийский народный фронт приходят замечания на чистоту воды. Хотелось бы, чтобы в мэрии этот вопрос контролировали», — отметил сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Анатолий Упадышев.

В мэрии заявили, что у проблемы ржавой воды еще советская история.

«К сожалению, в городе Ярославля так исторически сложилось, что находится открытая система горячего водоснабжения. Есть проблемы и в температурном режиме, и в плотности, и в качестве воды. С ТГК-2 и другими ресурсоснабжающими организациями этот вопрос также прорабатывался. Когда теплосноситель будет подан по всем трубопроводам, то, я надеюсь, этот вопрос будет снят с повестки дня», — пообещал заместитель мэра Ярославля Виталий Леженко.

Vk.com/ ЕДДС Ярославля Качество воды в квартире

Мэр Ярославля решил поинтересоваться у «ТГК-2», не собираются ли теплоэнергетики решать проблему за счет собственных средств.

«Схемой теплоснабжения переход на закрытую систему предусмотрен. Но, к сожалению, затраты на этот переход по городу Ярославлю составляют около 8 миллиардов рублей. Такого финансирование естественно нет. И нет понимания, кто должен финансировать эти мероприятия», — заявил директор «Ярославских тепловых сетей» ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Владимир Волков в продолжение темы предложил «провести совещание, обсудить вопрос» и все же изыскать «8 или 5 миллиардов» среди собственных средств «ТГК-2».