Населённый пункт Линахамари, Мурманская область, 15 сентября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Мурманской области обрушился памятник советским подводникам. ЧП произошло в поселке Лиинахамари Печенгского района.

Www.vk.com Фото, опубликованное в соцсетях жителями поселка Лиинахамари

Каменный монумент в виде рубки подводной лодки был установлен на холме мыса Лодейный в память о прорыве подводников в гавань Лиинахамари, где в годы Великой Отечественной войны находится опорный пункт немецких войск.

Www.vk.com Фото, опубликованное в соцсетях жителями поселка Лиинахамари

Причины обрушения памятника уточняются.