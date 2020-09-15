В мурманском поселке обрушился памятник подводникам
Населённый пункт Линахамари, Мурманская область, 15 сентября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Мурманской области обрушился памятник советским подводникам. ЧП произошло в поселке Лиинахамари Печенгского района.
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Фото, опубликованное в соцсетях жителями поселка Лиинахамари
Каменный монумент в виде рубки подводной лодки был установлен на холме мыса Лодейный в память о прорыве подводников в гавань Лиинахамари, где в годы Великой Отечественной войны находится опорный пункт немецких войск.
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Фото, опубликованное в соцсетях жителями поселка Лиинахамари
Причины обрушения памятника уточняются.