Ярославль, 15 сентября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин дал положительную оценку электронной форме голосования на выборах.

Yarregion.ru Сергей Бабуркин

«Это интересный опыт, который, на мой взгляд, был реализован именно так, как был задуман. Довольно большое число избирателей подключилось к этой системе дистанционного электронного голосования, и очень большой процент тех, кто, заявляясь на участие в этом голосовании, реально проголосовал. Отзывы, которые я слышал от людей, положительные — они отмечают, что это просто, удобно, современно. И мы видим, что это действительно работает», — заявил Сергей Бабуркин РИА Новости.

Однако омбудсмен считает, что необходимо обеспечить адекватное наблюдение за этой формой голосования, привлечь для этого квалифицированных и пользующихся доверием населения людей. Недоверие избирателей к новой форме голосования Бабуркин считает естественным и временным:

«Сейчас у некоторых возникают вопросы, насколько обеспечена тайна голосования, насколько обеспечена неприкосновенность результатов волеизъявления граждан в этой форме? Но это естественные вопросы, которые возникают при внедрении новых технических средств».

Эксперимент по досрочному электронному голосованию на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы РФ проходил в Ярославской и Курской областях. В Ярославской области победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Коваленко. По результатам электронного голосования он опередил своего основного конкурента — Анатолия Лисицына («Справедливая Россия») боле чем на 22% (52,67% против 30,38%) При этом в формате очного голосования большинство ярославских избирателей поддержало Лисицына.