Ярославский омбудсмен дал оценку опыту электронного голосования в регионе
Ярославль, 15 сентября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин дал положительную оценку электронной форме голосования на выборах.
Однако омбудсмен считает, что необходимо обеспечить адекватное наблюдение за этой формой голосования, привлечь для этого квалифицированных и пользующихся доверием населения людей. Недоверие избирателей к новой форме голосования Бабуркин считает естественным и временным:
Эксперимент по досрочному электронному голосованию на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы РФ проходил в Ярославской и Курской областях. В Ярославской области победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Коваленко. По результатам электронного голосования он опередил своего основного конкурента — Анатолия Лисицына («Справедливая Россия») боле чем на 22% (52,67% против 30,38%) При этом в формате очного голосования большинство ярославских избирателей поддержало Лисицына.