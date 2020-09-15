Мурино, Ленинградская область, 15 сентября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Бывший глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а затем бывший глава ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин приступил к выполнению должностных обязанностей в Ленинградской области. 15 сентября он был представлен коллективу как новый глава Управления по транспорту Ленобласти, сообщает пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации ЛО. Сергей Харлашкин (слева) назначен главой управления по транспорту Ленинградской области

В первый рабочий день Сергей Харлашкин принял участие в совещании у заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, на котором обсуждались планы строительства ТПУ «Девяткино».

"Главные вопросы — каблирование ЛЭП от КАД до шоссе Лаврики, трассировка подъезда к ТПУ и нового проспекта Авиаторов Балтики. Пока дорогостоящая укладка проводов энергетиками не планируется, — говорится в сообщении. — В этой ситуации дорожники должны посчитать, дорога какого типа может поместиться между домами и ЛЭП с учётом санитарной зоны проводов. Как вариант-дорога только общественного транспорта».

Напомним, ТПУ «Девяткино» призван стать международным вокзалом, где воедино связаны конечная одноименная станция метро Петербурга, железнодорожная остановка и автостанция. Предполагается, что отсюда также будут отправляться автобусы, обслуживающие маршруты только внутри Мурино.

Учитывая то, что ежедневный пассажиропоток будущего хаба «Девяткино» составит почти 62 тысячи человек, проектной документацией предусмотрено строительство подземного и наземных пешеходных переходов, которые станут безопасным и коротким путём от домов к метро.